Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılarındaki manzarayla hıçkırığa boğuldu - Haberler
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Köpeğin işaret ettiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılarındaki manzarayla hıçkırığa boğuldu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Bir köpeğin gösterdiği yerdeki toprağı kazan ekipler, karşılarında köpek yavruları görmeleri nedeniyle duygusal anlar yaşadı. Bu görüntüler, sosyal medyada da binlerce beğeni ve yorum aldı.

Sosyal medyada yayınlanan video, kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı. Söz konusu videoda, arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler ve beraberlerindeki bir köpek yer aldı.

EKİPLERE İŞARETTE BULUNDU

Köpeğin garip hareketlerini sezen ekipler, hayvanın peşinden gitti. Bu sırada köpeğin bir yeri eşelediğini gören ekipler, hemen o bölgeyi kazmaya başladı. Bu çalışma, dakikalar boyunca devam etti.

YAVRULARINI KURTARDILAR

Ekipler, kazı sonucunda karşılarına çıkan manzara nedeniyle zor anlar yaşadı. Çünkü köpeğin ısrarla gösterdiği yerin altında, yavruları bulunuyordu. Köpeğin yavrularını kurtarmak adına gösterdiği çaba takdir topladı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Yaşam

Sosyal Medya, Köpek, Yaşam, Haber

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