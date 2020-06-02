Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (3)
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Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (3)

392 LİRA CEZA, ADLİ KONTROLLE SERBESTManisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine, ayakkabı fırlatıp, tahta fırça sapıyla döven mobilya mağazası işletmecisi Hüseyin A.

Köpeği fırça sapıyla dövdü, kasabın üzerine bıçakla yürüdü (3)
02.06.2020 18:20 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:20

392 LİRA CEZA, ADLİ KONTROLLE SERBEST

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, bir sokak köpeğine, ayakkabı fırlatıp, tahta fırça sapıyla döven mobilya mağazası işletmecisi Hüseyin A.'ya (41), Belediye Yasakları Uygulama Yönetmeliği'nin 52'nci maddesini içeren 'Hayvanları dövmek, eziyet etmek hayvan oynatmak yasaktır' hükmü uyarınca 392 TL para cezası kesildi. Hüseyin A., polisteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), -


Kaynak: DHA

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