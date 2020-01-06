: Köpeğe tüfekle ateş açan kişi hakkında soruşturma açıldı

06.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:08

Çorum'un Mecitözü ilçesinde tüfekle köpeğe ateş eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Elvançelebi köyünde yaşayan Hakan T, köpeğine saldırdığını öne sürdüğü Mustafa Taşçı'nın köpeğine tüfekle ateş etti.

Taşçı, bir süre sonra evin önüne gelen köpeğinin havlaması üzerine dışarı çıktı. Köpeğin ayaklarından yaralı olduğunu fark eden Taşçı'nın veterinere götürdüğü köpeğin bacaklarındaki saçmalar ameliyatla çıkarıldı.

Daha sonra evinin yakınındaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Taşçı, köpeği yaralayan kişinin Hakan T. olduğunu tespit etti.

Taşçı'nın durumu bildirmesi üzerine köye gelen jandarma, Hakan T'yi gözaltına aldı. Tüfeğine el konulan Hakan T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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