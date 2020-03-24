Köpeğe çarpmamak isterken devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
24.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 24.03.2020 18:50
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Kadir Kara (25) idaresindeki 55 ACU 067 plakalı otomobilin önüne, Çarşamba-Salıpazarı kara yolu Alibeyli Mahallesi mevkisinde köpek çıktı.
Kara'nın köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu otomobil şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA