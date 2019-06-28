Köpeğe çarpmamak için durdu, zincirleme kazaya neden oldu

Nevşehir'de trafik kazası: 2 yaralı

NEVŞEHİR - Nevşehir'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir'den Uçhisar'a gitmekte olan Öznur Şahin yönetimindeki 06 8134 plakalı otomobil önüne çıkan köpeğe çarpmak için durdu. Otomobilin arkasından gelmekte olan İbrahim Kara yönetiminde ki 26 TY 820 plakalı araçta öndeki aracın durduğunu görünce yavaşladı. Her iki aracın arkasında bulunan Oruç Gökçe yönetiminde ki 50 BC 384 plakalı minibüs ise duramayarak İbrahim Kara yönetimindeki araca çarptı. Kaza sonrasında ise İbrahim Kara ve eşi Meliha Kara hafif şekilde yaralanırken yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Kazada hafif şekilde yaralanan İbrahim Kara'nın aracının başından ayrılmaması ve ambulansta tedavisinin yapılması için sağlık personellerinin uğraşması dikkatlerden kaçmazken bir süre sonra ikna edilen yaşlı adam ambulansa bindirilerek Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA