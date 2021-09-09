Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
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Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı

Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara - Haberler | Güncel

AMASYA'da Emre Toraman'a ait Ales adlı köpeğe çarpan servis minibüsünün sürücüsü, durmayıp, yoluna devam etti.

AMASYA'da Emre Toraman'a ait Ales adlı köpeğe çarpan servis minibüsünün sürücüsü, durmayıp, yoluna devam etti. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeğinin ölümüyle yıkıldığını belirten Emre Toraman, kaçan şoförün en ağır cezayı almasını istedi.

Olay, 3 Ağustos günü akşam saatlerinde Göllü Bağları Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 05 RD 699 plakalı servis minibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan köpeğe çarparak kaçtı. Köpek ölürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Köpeği Ales'in ölümüyle yıkılan Emre Toraman ise kaçan sürücüden şikayetçi oldu. Durmayıp, yoluna devam eden servis sürücüsüne tepki gösteren Emre Toraman, şunları söyledi:

"Geçen cuma günü köpeğimi burada ezdiler ve durmadan arkasına bile bakmadan bırakıp gittiler. 'Yardıma muhtaç mı' diye ilgilenmeden can çekişen hayvana, elini bile sürmeden basıp gitmişler. Köpeğim yolda gezerken arabayı fark ediyor. Geri kaçmaya çalışırken frene bile basmamış. Frene bassa köpeğim kaçıp kendini kurtaracak. Kurtulmasına bile izin vermeden ezip geçmiş. Uyuyamıyorum, işime de gidemiyorum. Ailem ve ben perişan olduk. Köpeğim Ales, kendi çocuğum gibiydi. Kimse bana köpeğimin öldüğünü söylemedi. Kazadan o an haberim olsa gelir, köpeğimle ilgilenirdim. En azından veterinere götürür, tedavisini yaptırırdım."'HAYVANLARA EZİYET EDENLER CEZALANDIRILSIN'

14 aylık köpeğine çarpanın bulunup cezalandırılmasını isteyen Toraman, "Olayı duyup gelince işletmenin muhasebecisiyle görüştüm ve aracın şoförünün kim olduğunu sordum ama söylemediler. Sadece 'eceli gelmiş ölmüş, fazla konuşmaya uzatmaya, savcılığa gitmenize de gerek yok' dediler. Hayvan diye geçiştirdiler. Köpeğim Ales'e çarpanlardan pazartesi günü şikayetçi oldum. Bu saatten sonra adalet istiyorum. Ales'im gitti, yeri boş kalacak. Hayvanlar ölmesin, onlar da bir canlı. Yetkililere sesleniyorum; hayvanlara eziyet edenler için daha ağır cezalar çıkmasını istiyorum. Köpeğime kasıtlı olarak çarpmışlar, göz göre göre ezmişler. Ales'imin yokluğuna alışamadım, onu kaybetmek çok ağır geldi. Benim 14 aylık kızımdı" diye konuştu.


Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı
Köpeğe çarpıp ölümüne neden oldu, arkasına bakmadan kaçtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serap Şerife Kara

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