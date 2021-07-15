KOPAN ELİ 12 SAATLİK OPERASYONLA YERİNE DİKİLDİ

GAZİANTEP'te, fırında çalışan Uğur Dündar'ın (30), hamur yoğurma makinesine kaptırdığı sağ eli koptu.

GAZİANTEP'te, fırında çalışan Uğur Dündar'ın (30), hamur yoğurma makinesine kaptırdığı sağ eli koptu. Hastaneye kaldırılan Dündar'ın kopan eli 12 saatlik operasyonla yerine dikildi.

Ekmek fırınında çalışan Uğur Dündar, 10 Temmuz günü hamur yoğurduğu sırada sağ elini makineye kaptırdı. Çığlıklarına koşan arkadaşları Dündar'ı, Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan kontrollerin ardından Dündar, El Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Vakıf Keskinbıçkı ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Yapılan 12 saatlik operasyonla Dündar'ın kopan eli yerine dikildi.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mehmet Vakıf Keskinbıçkı, uzuv yaralanma ve kopmalarına karşı müdahalede zamanla yarıştıklarını söyledi. Uğur Dündar'ın ameliyat süresinin 12 saati bulduğunu anlatan Keskinbıçkı, 'Ameliyatını gerçekleştirdiğimiz bu hastamız çalıştığı fırında elini hamur makinesine kaptırmış. Bize geldiği anda hızlı bir değerlendirmenin ardından hastayı ameliyata almayı kararlaştırdık. Hastaya yapılacak bu işlemin çok hızlı ve acil bir şekilde yapılması gerekiyordu. Yaklaşık 12 saat süren başarılı bir operasyonun ardından hastamızın elini yerine diktik ve sağlığına kavuşturduk. Hastamızın parmakları şu anda hareket etmeye başladı. Dolaşım problemi yok. Yakın zamanda kendisini de taburcu edeceğiz' diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUM'

Eli kopunca tüm umutlarının bittiğini, ancak ameliyat sonrası yeniden ellerini hareket ettirebilmenin mutluluğunu yaşadığını dile getiren Dündar, "Akşam fırında çalışırken iş kazası geçirdim. Elimi hamur yoğurma makinesine kaptırdım. Sonrasında hastaneye geldik ve beni ameliyata aldılar. Elimi makineye kaptırdıktan sonra tüm umutlarım kesilmişti. Şu anda elimi hareket ettirebiliyorum ve çok mutluyum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı