Kooperatifçilik" Toplantısı Yapıldı

Tekirdağ'da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürünün katılımıyla "Kooperatifçilik" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu'nun katılımıyla "Kooperatifçilik" konulu toplantı Çorlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra Milletvekili Metin Akgün, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, kaymakamlar ve kooperatif başkanları katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifler Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ve Milletvekili Metin Akgün kooperatifçiliğin önemi ve kazanımları hakkında birer konuşma yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Ceylan, kooperatiflerin önemine vurgu yaparak, "Kooperatifler ortak ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaç ve istekleri müşterek sahip olunan ve demokratik olarak kontrol edilen bir işletme yoluyla karşılamak üzere gönüllü olarak bir araya gelen üreticilerin oluşturduğu teşkilatlardır. Kooperatifler birlikte çalışmak, üretmek ve ülkemize katkıda bulunmak için çok gereklidir. Buna en iyi örnek Çorlu Koordine Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifidir. Bu kooperatifin yenilebilir enerji kooperatifi kurma çalışmalarını da desteklediğimiz için bu toplantıyı düzenledik" dedi.

Toplantı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden Dr. Hayatı Başaran, Gözde Ayanoğlu ve Ayşen Çatak tarafından gerçekleştirilen "Kooperatifçilik ve Yenilenebilir Enerji" sunumu ve katılımcılara onurluk verilmesi ile sona erdi. - TEKİRDAĞ