16.01.2020 16:36 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40

Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarışmasında Adıyaman'da dereceye giren öğrencilere ve okullarına hediyeleri verildi.



Ticaret Bakanlığı tarafından eğitim çağındaki çocukların ve gençlerin sanatsal faaliyetlerini desteklemek ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımını artırmak, sanatsal aktivitelerde etkin rol oynanması ve yeteneklerinin sergilenmesine olanak sağlamak amacıyla resim yarışması düzenlendi.



Türkiye genelinde resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencilerini kapsayan Kooperatifçilik konulu resim yarışması sonuçlandı.



Resim yarışmasında 68 ilden gelen resimler dereceye girmeye hak kazandı. İl bazında ve Türkiye genelinde dereceye giren öğrenciler belirlendi.



Yarışmada Adıyaman'dan 1'inci seçilen Biraralık Ortaokulu öğrencisi Sudenaz Kurtuluş, Şehit Cem Özgül Ortaokulu öğrencilerinden Muhammet Çelik 2'nci, Berivan Sultan Aslan 3'üncü oldu.



Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından belirlenen tablet ödülü, AESOB Başkanı Ziya Duranay, Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu ve İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ile birlikte öğrencilere verildi.



Ayrıca bu yarışmaya öğrencileri teşvik eden Bir Aralık Ortaokul Müdürü Abdurrahman Yakut' a ve Şehit Cem Özgül Ortaokulu Müdürü Fetli Akgün'e teşekkür plaketi verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA