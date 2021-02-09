Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlhan Palut hangi takımlarla çalıştı?

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor'un teknik direktörlük görevine İlhan Palut getirildi. İlhan Palut ile resmi sözleşme imzalanmasının ardından taraftarlar Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut kimdir? İlhan Palut kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlhan Palut hangi takımlarla çalıştı? sorularını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

İttifak Holding Konyaspor kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine genel sayman Uğur Öncan ve teknik direktör İlhan Palut katıldı. İlhan Palut'un resmi olarak sözleşmeyi imzalamasının ardından, Transfermarkt üzerinde de teknik direktörlük bilgileri güncellendi. İşte İlhan Palut hakkında bilgiler...

İLHAN PALUT KİMDİR?

İlhan Palut, 12 Kasım 1976 yılında Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde doğmuştur ve 44 yaşındadır. Türk eski futbolcu ve teknik direktörü olan Palut, şu an Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'u çalıştırmaktadır.

İLHAN PALUT VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Hatayspor:

2016-2017 sezonunun başında sportif direktör olarak Hatayspor'a gelen ve devre arasında da teknik direktörlük görevine başladı. İlhan Palut yönetiminde 2. Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Hatayspor, 1. Lig'e yükseldi. 2018-2019 sezonunda 1. Lig'deki ilk 5 haftasında 4 puan toplamasına rağmen sonradan yükselişe geçerek Süper Lig'e yükselme potasına giren Hatayspor, sezonu 3. sırada tamamlayarak play-off maçları oynamaya hak kazandı. Play-off yarı finalinde Adana Demirspor'u eleyen Hatayspor, berabere tamamlanan final maçında Gazişehir Gaziantep'e penaltılarda kaybederek Süper Lig'e yükselme fırsatını kaçırdı. Aynı sezon Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale yükselen Hatayspor, Galatasaray karşısındaki 2-0'lık yenilginin ardından 4-2'lik galibiyete rağmen kupadan elendi. 2019-2020 sezonunda lige ilk 6 haftada 3 galibiyetle başlayıp Türkiye Kupası 3. Turunda Siirt İl Özel İdarespor'a elenen Hatayspor'daki performansı beğenilmedi ve 1 Ekim 2019'da Hatayspor ile yolları ayrıldı.

Göztepe:

2019 yılında Tamer Tuna'nın art arda gelen mağlubiyetlerin sonra verdiği istifası sonucu, Göztepe yönetimi teknik direktör İlhan Palut ile 3 yıllık bir anlaşmaya vardı. Konyaspor'a geçene kadar Göztepe'de teknik direktörlük yaptı.