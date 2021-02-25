Son dakika... Konyalı ilkokul öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'doğum günü' sürprizi
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Son dakika... Konyalı ilkokul öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'doğum günü' sürprizi

25.02.2021 23:50 | Son Güncelleme: 26.02.2021 00:05
Son dakika... Konyalı ilkokul öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'doğum günü' sürprizi

Son dakika haber... CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'nci doğum gününü, Konyalı ilkokul öğrencileri, seslendirdikleri 'Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip dede' şarkısıyla kutladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 67'nci doğum gününü, Konyalı ilkokul öğrencileri, seslendirdikleri 'Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip dede' şarkısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 67'nci doğum gününü kutluyor. Sosyal medya platformlarından pek çok kişi, yaptıkları paylaşımlarla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını kutlayarak, Erdoğan'a uzun ömürler dileklerinde bulundu. Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ da Erdoğan'ın yeni yaşı için 'Sevgin her an kalbimde, çok yaşa Tayyip dede' şarkısını besteledi. Sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün projeye dönüştürülen şarkı, Konyalı ilkokul öğrencilerinden oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda video olarak kaydedildi. Kaydedilen videoyu da Hüseyin Kubilay Öztuğ, kişisel YouTube kanalından aboneleri ile paylaştı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni yaşını, çok sayıda AK Parti'li ve binlerce Twitter kullanıcısı '#İyikiDoğdunMilletinAdamı' etiketi altına yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

Görüntü dökümü:

- Öğrencilerin seslendirdiği şarkı

Haber:  ANKARA,


Son dakika... Konyalı ilkokul öğrencilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'doğum günü' sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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