Konyaaltı Sahilindeki İşletmeler İhale Edilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri, 29 Mart Perşembe günü ihale ile kiraya verecek. İhale, belediyenin web sitesi www.antalya.bel.tr'den canlı yayınlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tasarrufu Büyükşehir Belediyesine ait olan Antalya Müzesi Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıları içerisinde barındıran ünite ve tesisler kiraya verilmek üzere kapalı teklif usulü ihale edilecek.

İhale, 29 Mart 2018 Perşembe günü Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binasında bulunan encümen toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli KDV hariç 8 milyon 75 bin lira olarak belirlendi. Belediye, kiraya verilen alan ve tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde bu tesislerin işletilmesinden elde edilen toplam yıllık hasılatın yüzde 2'si oranında pay alacak.

İhaleyi kazanan firma 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip olacak. Ticari dükkan gibi yapılar ile büfeler, iç dekorasyonu idari şartnamede belirtilen koşullar çerçevesinde tamamlanarak işletilecek. 8 yıllık işletme süresinin ardından belirtilen tesisler sağlam, çalışır ve işler vaziyette Büyükşehir Belediyesine teslim edilecek.

İhaleye, son 10 yıl içinde Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli toplamda en az bin 500 yataklı, 5 yıldızlı otel ya da birinci sınıf tatil köyü işletmeciliği ve bunun yanı sıra yine 10 yıl içinde 1618 sayılı yasa kapsamında A Grubu Seyahat Acentesi işletmeciliği yapmış olanlar teklif verebilecek.