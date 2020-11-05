Antalya'da iki ayrı manzara! Bir tarafta deniz ve güneş, diğer tarafta lapa lapa kar

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde deniz suyunun 25 dereceyi görmesiyle tatilciler sıcak havanın keyfini sürerken, Akseki ilçesindeki yaylacılar ise yılın ilk karıyla karşılaştı. Aynı tarihlerde Antalya sahillerinde güneşin, Toros Dağları'nın zirvesinde kar keyfinin yaşanabilmesine dikkati çekti.

Turizmin başkenti Antalya'da aynı tarihlerde hem deniz hem kar keyfi yaşanıyor. Deniz suyu sıcaklıklarının 25 dereceyi görmesiyle güneşli havayı fırsat bilen yerli ve yabancı tatilciler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denizin tadını çıkarırken, Antalya'nın Akseki ilçesindeki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine ilk kar dün gece yağdı.

BİR TARAFTA DENİZ, BİR TARAFTA KAR

Antalya'nın Konyaaltı Sahilinde yazdan kalma günlerin tadını çıkaran turistler, kendini sahile attı. Kimileri güneşlendi, kimileri denize girerek yüzdü. Anne ve babalarının yanında deniz keyfi yapan çocuklar, suyun çok güzel olduğunu, dışarı çıktıklarında ise üşüdüklerini söyledi.

ANTALYA'NIN İLK KARI YAĞDI

Konyaaltı Sahilinde turistler sıcak havanın ve denizin keyfini yaşarken, Akseki ilçesinin Alacabel mevkisindeki yaylacılar ise kar yağışıyla karşılandı. Lapa lapa yağan karı gören vatandaşlar cep telefonuyla o anları ölümsüzleştirdi. Yılın ilk karı Antalyalılar tarafından heyecanla karşılanırken, kar görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim LALELİ