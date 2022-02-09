Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu - Haberler
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Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Demirören Haber Ajansı, Adem Çetin - Güncel
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Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Seydişehir yolunda dün akşam başlayan kar yağışı sürerken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Seydişehir yolunda dün akşam başlayan Kar yağışı sürerken, bölgede kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı.

Akseki'nin Yarpuz Mahallesi'nden itibaren dün saat 20.00 sıralarında başlayan kar yağışı sonrası 1825 metre rakımlı Alacabel'de, gece tipi nedeniyle ulaşımda aksama meydana geldi. Karayolları ekipleri, Alacabel yolunda kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı. Akseki Bölge Trafik ekipleri, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu bölgede yağış nedeniyle ağır tonajlı araçların şoförlerini dinlenme tesislerine yönlendirdi. Ekipler, zincirsiz araçlarla yola çıkılmaması uyarısında bulundu.


Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Konya yolunda kar kalınlığı 60 santim oldu

Demirören Haber Ajansı / Adem Çetin - Güncel

Yarpuz, kar, Güncel, Haberler

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