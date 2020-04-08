Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi
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Cüneyt Orhan Toprak, Mustafa Toprak, Konya

Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi

Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, trafik uygulamalarını ve semt pazarlarını ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetledi.

08.04.2020 13:21 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:24
Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi

Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi

KONYA - Konya Valisi Cüneyt Orhan Toprak, korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, trafik uygulamalarını ve semt pazarlarını ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetledi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla, güvenlik birimlerinin trafik uygulamalarını ve semt pazarlarını ziyaret ederek, alınan tedbirleri yerinde denetledi. Denetimlerinde şehirdeki sosyal hareketliliğin mutlaka azaltılması ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmamasına dikkat çeken Vali Toprak, semt pazarlarını ziyaretinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, ürünleri vatandaşın seçmemesi, bizzat esnaf tarafından verilmesi ve maske takılması yönünde uyarılarda bulundu. Bir pazar esnafına "Bunlar seçmece mi?" sorusu üzerine "Hayır" cevabını alan Vali Toprak, esnafın alınan tedbirleri uygulamasından duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Melike Hatun Çarşısını da ziyaret eden Vali Toprak, esnaftan, alışveriş esnasında uygulanması gereken tedbirlerin uygun bir dille vatandaşa anlatılmasını istedi.

Ekipleri denetledi, sürücüleri uyardı

Konya'da, araç yoğunlunun olduğu Alaaddin Bulvarına çıkan Ankara Caddesi üzerinde güvenlik birimlerinin trafik uygulamalarını da yerinde denetleyen Vali Toprak, sürücülere "Yolculuk nereye" şeklinde sorular yönelterek, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları, araç içinde sosyal mesafeye dikkat etmeleri ve maske takmaları yönünde uyarılarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve bakanların, vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları yönünde sürekli uyardıklarını dile getiren Vali Toprak, "Tamamen halkımızın sağlığı için bu önlemleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın bir araya gelip virüsün bulaşmaması için aldığımız kararlar ve uygulamalarla mümkün olduğunca hareketliliği azaltacağız" dedi. Vali Toprak, denetimler esnasında koruyucu maske takarak, sosyal mesafeyi korudu. Vali Toprak'a denetimlerinde Konya Vali Yardımcısı Saim Parlar eşlik etti.

Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi

Kaynak: İHA

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Konya Valisi Toprak, korona virüs tedbirlerini denetledi
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