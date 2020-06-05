Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiği bildirildi.

Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret ettiği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Vali Toprak'ın, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Müdür yardımcıları tarafından karşılandığı belirtildi.

Toprak'a, Büyük, tarafından kurumda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildiği kaydedildi.

Açıklamada Toprak'ın, salgın sürecinde kentteki okullar ve halk eğitim merkezlerinin çok önemli çalışmalar ortaya çıkardıklarını ifade ettiği aktarıldı.

Ayrıca Toprak'ın, İl Milli Eğitim Müdürü Büyük ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA