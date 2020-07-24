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KONYA UNESCO listesindeki İvriz Kaya Anıtı, hayran bırakıyor

UNESCO listesindeki İvriz Kaya Anıtı, hayran bırakıyorKONYA'nın Halkapınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Geç Hitit dönemine ait 'İvriz Kaya Anıtı', doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor.

24.07.2020 09:50 | Son Güncelleme: 24.07.2020 09:58

UNESCO listesindeki İvriz Kaya Anıtı, hayran bırakıyor

KONYA'nın Halkapınar ilçesinde, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Geç Hitit dönemine ait 'İvriz Kaya Anıtı', doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin beğenisini topluyor. Yılda ortalama 500 bin yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen bölgeye ilgi gün geçtikçe artıyor.

İlçeye bağlı İvriz Mahallesi'nde yer alan kaya anıtı, 'İvriz Kültürel Peyzajı' adıyla 2017 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alındı. Geç Hitit döneminin önemli eserleri arasında yer alan kaya anıtı üzerinde Arami, Asur ve Frig etkileri de gözlenmekte. Çevresindeki akarsularla birlikte doğal bir güzelliğine sahip olan kaya anıtı, dünyada tarım üzerine yapılan tek kaya anıtı olma özelliğini taşıyor. Yaklaşık 3 bin yıllık tarihi olan kaya anıtı bereketi simgeliyor.

Halkapınar Belediyesi İvriz Kaya Anıtı sorumlusu Musa Balcı, Hititlerin bu bölgeyi seçmesindeki nedenlerin toprak yapısının potasyum ve kalsiyum bakımından zengin olması ve su kaynakların çokluğu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Tarım üzerine yapılan dünyanın tek kaya anıtı olma özelliğini taşıyor. Dünyada eşi benzeri yok. Bu insanlar burada tarım yapmışlar. Bu alanlarda üzüm ve buğday yetiştirmişler. Bu toprakları işlemişler. Burayı seçmelerinin sebebi toprağının ve suyunun iyi olması. Topraktaki potasyum ve kalsiyum oranları biraz yüksek. Bu kabartmanın aynısından buranın yukarı bölgesinde bir tane daha var. O bundan biraz daha eski. Hititlerin buraya ilk geldiklerinde yapılmış bir kabartma. Bu kabartma çok daha ince ayrıntıları olan bir kabartma."

YILDA 500 BİN TURİST GELİYOR

Bölgeye yılda ortalama 500 bin turistin geldiğini belirten Balcı, "Yılda ortalama 500 bin kadar yerli ve yabancı turist bölgeye geliyor. İnsanlar burayı kendi gözleriyle görmek istiyor. Daha önceleri Almanlar, İngilizler ve Fransızlar bölgeye daha çok geliyordu. Son yıllarda Ruslar ve Araplar bölgeye daha çok gelmeye başladı. Türkiye'nin birçok yerinden de bölgeye yoğun talep var" diye konuştu.

TANRI VE KRAL TAVSİR EDİLMİŞ

Anıt üzerindeki kabartmalarda, fırtına tanrısı Tarhundas ile bölgenin kıralı Warpalawas tasviri bulunuyor. Krala göre daha büyük ölçülerde tasvir edilen Tarhundas, ellerinde başaklar ve üzüm salkımı tutuyor. Böylece Tarhundas'ın aynı zamanda bolluk ve bereket tanrısı olduğu da anlaşılıyor. Tanrının karşısındaki kral ise daha küçük ve dua eder durumda tasvir edilmiş.

Kabartmada 'Ben hakim ve kahraman Tuwana kralı Warpalawas. Sarayda bir prensken, bu asmaları diktim. Tanrı Tarhundas onlara bereket ve bolluk versin' cümleleri yer alıyor.

KONYA UNESCO listesindeki İvriz Kaya Anıtı, hayran bırakıyor

Kaynak: DHA

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