KONYA TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDIYunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS İLE TIR ÇARPIŞTI: 6 KİŞİ ÖLDÜ, 12 KİŞİ YARALANDI

Yunak Belediye Başkanı Abdullah Emre Demirhan, Yunak- Polatlı kavşağında meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Demirhan, "İlçemizde üzücü bir kaza meydana geldi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı tarım işçilerini taşıyan minibüs, kavşakta TIR ile çarpıştı. Kazada 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza baş sağlığı diliyorum."dedi. KONYA (DHA)

Kaynak: DHA