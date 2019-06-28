KONYA ŞEYMA ÖĞRETMEN İLE KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜREN ZANLI HOŞLANIYORDUM

Konya'da, platonik aşık olduğu komşusunun kızı öğretmen Şeyma Sarı (25) ile kız kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) tabancayla öldüren, annesi Hacer Sarı'yı (51) da ağır yaralayan Muzaffer Canpolat, yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Canpolat, 'kasten adam öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA