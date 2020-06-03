Konya Selçuklu Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinin kurduğu web sitesi beğenildi Konya Selçuklu Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burhan Talha Özdemir'in kurduğu web sitesinin, kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiği bildirildi.

Konya Selçuklu Bosna Hersek Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Burhan Talha Özdemir'in kurduğu web sitesinin, kısa bir sürede dünyanın dört bir yanından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiği bildirildi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "viruslivemap.com" isimli sitede dünyanın her yerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, vefat edenler ve iyileşenler gibi ayrıntılı bilgilerin yer aldığı belirtildi.

Sürekli güncellenen bilgilerin Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine dayandırıldığı aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Dünyanın her yerinden doğru bilgiye kolay bir şekilde ulaşılmasına imkan sağlayan web sitesi, bugün itibariyle İngilizce hizmet veriyor. Süreç içerisinde çeşitli dillerde hizmet vereceği de sitenin kurucusu öğrencimiz Burhan Talha Özdemir tarafından ifade ediliyor. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de öğrencimizi bu önemli çalışması vesilesiyle tebrik ediyoruz. Ülkemize ve insanlığa daha büyük hizmetlerde bulunacak çalışmalara imza atmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA