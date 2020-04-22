KONYA Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta
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Cumali Yılmaz, Koronavirüs, Güncel, Haber

KONYA Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta

Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pastaKONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle nişan ve nikahın ertelemek zorunda kalan Araştırma Görevlisi Dr. Cumali Yılmaz (30) ve paramedik Büşra Tokkacı'nın (26) nişanları hastanede yapıldı.

22.04.2020 17:46 | Son Güncelleme: 22.04.2020 17:52
KONYA Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta

Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta

KONYA'da koronavirüs salgını nedeniyle nişan ve nikahın ertelemek zorunda kalan Araştırma Görevlisi Dr. Cumali Yılmaz (30) ve paramedik Büşra Tokkacı'nın (26) nişanları hastanede yapıldı. Nişan pastasının virüs şeklinde hazırlandığı töreni, çiftin aileleri ise video konferans yöntemiyle izledi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli Dr. Cumali Yılmaz ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görev yapan paramedik Büşra Tokkacı, 28 Mart tarihinde yapmayı planladıkları nişan ve nikah törenlerini koronavirüs salgını nedeniyle erteledi. Koronavirüsle mücadele eden sağlıkçı çift, hastanede nişan yapmaya karar verdi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisi'nde yapılan nişana Rektör Prof. Dr. Cem Zorlu ve çalışma arkadaşları katıldı. Gelemeyen çiftin ailesi ise video konferans sistemiyle nişana katılabildi. Çiftin nişan yüzüklerini takan ve hayırlı olsun temennisinde bulunan Prof. Dr. Zorlu, "Koronavirüs sürecini ülkemiz sağlık kahramanlarıyla birlikte çok iyi götürüyor. Hayat devam ediyor. Gençler hayırlı bir şeye yeltenmişler. Hayırlı işlerde acele edilmesi yönünde prensibimiz var. Bu iki tane yakışıklı ve güzel gencimizin yüzüklerini takacağız. Koronavirüsün biteceğini ümit ediyoruz. Gençler için hayırlı, mübarek olsun" dedi.

'VİRÜS ŞEKLİNDE PASTA'

Genç çift, yüzüklerin takılmasının ardından kendileri için hazırlanan virüs şeklindeki nişan pastasını kesti. Çift daha sonra arkadaşları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

'MORAL OLSUN İSTEDİK?

Pandemi nedeniyle nişan ve nikahı iptal etmek zorunda kaldıklarını belirten Büşra Tokkacı, "28 Mart tarihinde hem nişanımız, hem de nikahımız olacaktı. Pandemi ile birlikte iptal etmek zorunda kaldık. Aslında yapmayacaktık. Hem moral motivasyon açısından, hem de ekip arkadaşlarımız istedi. Hep beraber böyle bir anı kalsın istedik. Nişanımızın ya da nikahımızın ertelenmesine ya da iptal edilmesine hiç üzülmedik. Yakınlarımızla görüşememek ve bu pandeminin dünyaya ve ülkemize verdiği zarar bizi daha çok üzüyor. Umarım bir an önce pandemi biter. Her şey normale döner. Buda bizim için güzel bir anı oldu. Mutluyuz? dedi.

Cumali Yılmaz ise, "Hem bize, hem ekip arkadaşlarımıza moral olsun istedik. Maalesef ailelerimiz katılamadı. Onlarla video konferans yapabildik. İnşallah düğünümüz sosyal mesafe olmadan hep beraber daha güzel olur" diye konuştu.

KONYA Pandemi nedeniyle hastanede nişan yapan sağlıkçı çifte, virüs şeklinde pasta

Kaynak: DHA

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