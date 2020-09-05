KONYA Oyun oynarken kaybolan Suriyeli Bilal, 20 saat sonra bulundu Oyun oynarken kaybolan Suriyeli Bilal, 20 saat sonra bulunduKONYA'nın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Bilal Süleyman 20 saat süren arama çalışmalar sonrası domates tarlasında bulundu.

Oyun oynarken kaybolan Suriyeli Bilal, 20 saat sonra bulundu

KONYA'nın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde kaybolan Suriye uyruklu 3 yaşındaki Bilal Süleyman 20 saat süren arama çalışmalar sonrası domates tarlasında bulundu.

İlçeye bağlı Zengen Mahallesinde mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan Emira Elfettah, çalışmaya giderken oğlu Bilal Süleyman'ı kız kardeşine bıraktı. Akşam eve döndüğünde çocuğunu kuzenleriyle birlikte bulamayan baba, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede arama yapan ekipler, araziyi dron ve iz takip köpeği ile taradı. Öğle saatlerinde iz takip köpeği, çocuğun kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaktaki bir tarlada tepki verdi. Bunun üzerine dron ile havadan yapılan incelemede Bilal Süleyman, domates tarlasında bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan ve durumunun iyi olduğu belirtilen Bilal Süleyman, ailesine teslim edildi.

Kaynak: DHA