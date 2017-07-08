Konya Otomobille Çarpışan Kamyonet, Yol Kenarındaki Kadınları Ezdi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Otomobille çarpışan kamyonet, yol kenarındaki kadınları ezdi: 1 ölü, 7 yaralı



KONYA'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu kontrolden çıkan kamyonet, yol kenarında oturan 4 kadına çarparak durabildi. Kamyonetin altında kalan 77 yaşındaki Şerife Bellier olay yerinde hayatını kaybederken, kazada otomobildekilerle birlikte 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 19.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Batı Hadimi Mahallesi Elmas Sokak ile Aslangazi Sokak kavşağında meydana geldi. Mustafa Bozkuş'un kullandığı 42 TR 702 plakalı kamyonet, Elmas Sokak'tan kavşağa giren Betül Eda Yüksel'in idaresindeki 42 FY 265 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan kamyonet yol kenarında sandalye de oturan Şerife Bellier ile komşuları Hasibe Süslü (50), Hanife Yüzüak (48) ve Saadet Dayan (45)?a çarparak durabildi. Sandalyesiyle kamyonetin altında kalan Şerife Bellier olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 kadın da yaralandı. Kazada Betül Eda Yüksel'in yönetimindeki otomobilde Mehmet Yüzüak'a ait evin bahçe kapısına çarptı. Sürücü Yüksel ile birlikte otomobildeki Muhammet Emin Yüksel, Osman Buğra Yüksel ile Zekiye Serpek'te yaralandı. Yaralılar mahalle sakinlerinin çağırdığı ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Mustafa Bozkuş'ta evinde gözaltına alındı. Kazada ölen Şerife Bellier'in yakınları sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.