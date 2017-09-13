Konya - Otomobilin İçinde Öldürülmüş Halde Bulundu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde otomobilinde öldürülmüş olarak bulunan Aydın Sümer'in katil zanlısı 21 yaşındaki Uğur Can Yasan ve babası 58 yaşındaki Ferat Yasan, Konya polisinin düzenlediği operasyonla yakalandı.



Olay, ilçeye bağlı Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Sümer'in otomobilinde ölü olarak bulunması ile ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerin olay yerinden 06 FV 1366 plakalı otomobil ile Konya istikametine kaçtığını tespit etti. Ankara emniyet yetkilileri, Konya emniyet yetkilileri ile irtibata geçerek şüphelilerin Konya il sınırlarına giriş yaptıkları bilgisi verdi. Bunun üzerine ekipler operasyon için harekete geçti. Konya Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler kent merkezi girişindeki Birlik Parkı önünde kamyonlarla yolu kapatarak önlem aldı. Bir ekipte aracı arkadan takibe aldı. Şüpheliler kent merkezine girdiği sırada çok sayıda polis silahlarını çekerek aracı durdurdu. Şüpheli Uğur Can Yasan ve babası Ferat Yasan araçtan indirilerek yere yatırıldı. Gözaltına alınan şüpheliler daha sonra ekip otosuna bindirilerek emniyete götürüldü.



Uğur Can Yasan verdiği ilk ifadesinde, Babamla birlikte aracın arka tarafında alkol alıyorduk. Bu sırada içinde 3 kişi bulunan bir otomobil gelerek orada duran bayanlara laf attı. Bizde onları uyardık ve tartışma çıktı. Daha sonra şahıslar oradan uzaklaştı ve yarım saat sonra 15-20 araçla geri geldiler. Bende bagajda bulunan silahımı alarak ateş ettim. Kimi vurduğumu bilmiyorum. Konya üzerinden Antalya'ya gidecektik. Suç aleti silahı Altınekin ilçesi civarlarında attım dediği öğrenildi.



Şüphelilerin işlemlerinin ardından Ankara'ya götürüleceği öğrenildi.