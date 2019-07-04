KONYA Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü öldü

Konya'nın Beyşehir ilçesinde otomobilin çarptığı elektirikli bisiklet sürücüsü Hüseyin Zeybek (61), hayatını kaybetti.

Kaza, Ali Akkanat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Bekir Çakır idaresindeki 42 DAS 572 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan Hüseyin Zeybek'in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Zeybek, çarpmanın etkisiyle yola savrulup ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Hüseyin Zeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Bekir Çakır ise gözalına alınarak polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA