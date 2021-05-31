Konya merkezli FETÖ'nün mahrem imamlarına operasyon: 8 gözaltı

KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında sözde 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

KONYA merkezli 8 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasında sözde 'mahrem imamlık' yaptığı öne sürülen 8 kişi gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki örgüt üyelerine, sözde mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bugün Konya merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Yıldız