9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
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9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

15.12.2020 11:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 11:13
9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı.

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Savaş Güler

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