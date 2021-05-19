Konya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesör" operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Konya merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerince ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan ve aralarında muvazzafların da bulunduğu 20 zanlıdan 13'ü gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ankesörlü telefonlardan, askeri personelden sorumlu "mahrem abi ve imamlar" tarafından ardışık arandıkları tespit edilen, 5'i emekli personel, 4'ü muvazzaf, 11'i askeri okuldan ihraç edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli Ankara, İzmir, Rize, Kayseri, Samsun ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 13'ünü yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun