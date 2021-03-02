Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor
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Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor

02.03.2021 19:35 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:39
Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Konya karayolunun geçiş noktasındaki Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Konya karayolunun geçiş noktasındaki Alacabel mevkisinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Seydişehir ilçesi arasındaki geçiş noktası 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde saat 17.30 sıralarında kar yağışı etkisini gösterdi. Yer yer şiddetini artıran yağış, Antalya- Konya karayolunda trafiği olumsuz etkilemeye başladı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken, Karayolları ekipleri yolun kapanma ihtimaline karşı hazır bekliyor.


Konya karayolunda ulaşımı olumsuz etkiliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem ÇETİN

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