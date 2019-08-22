Konya İl Sağlık Müdürü Koç'un Kulu ziyareti

22.08.2019 12:32

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ve beraberindeki heyet, Kulu Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek çeşitli incelemelerde bulundu.

Burada düzenlenen toplantıda konuşan Koç, ilçede 2017'de hizmete açılan hastane ek hizmet binasını gezerek eski ana hizmet binasının yıkılarak yerine yapılacak olan yeni hizmet binasının proje çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Toplantıya Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Kamu Hastaneleri Hizmet Başkanı Prof. Dr. Kadir Durgut, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı Gökhan Arıcan, Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm. Dr. Tarık Acar ve Hizmet Başkan yardımcıları katıldı.

Koç daha sonra 112 istasyonları, İlçe sağlık Müdürlüğü, Kulu merkez ve mahallelerdeki Aile Sağlığı Merkezlerini de ziyaret etti.

Kaynak: AA