Konya iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Konya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
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Konya iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Konya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)

Konya iftar saati: 3 Mayıs 2020 Pazar Konya İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi)
03.05.2020 00:00 | Son Güncelleme: 03.05.2020 00:00

Konya'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 10. gününde Konya iftar saati sorgulanmaya başlandı. Konya'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor. Buna göre, 3 Mayıs Pazar günü Konya iftar saati kaç? Konya iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Konya iftar saatleri…

Ramazan ayının onuncu günü nedeniyle Konya halkı, imsak vakti 04:12'de sahura kalkarak ilk oruç için niyetlendi. Peki, Konya iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 3 Mayıs Pazar günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Konya iftar saati kaçta? İşte, Konya iftar vakti:

3 MAYIS PAZAR GÜNÜ KONYA İFTAR SAATİ: 19.49

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

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1. İFTARA ÇORBA İLE BAŞLAYIN

17 saate yakın oruç tutulan Ramazan'da uzun süre aç kalan mideyi rahatlatmak ve aşırı açlık isteğini bastırmak için iftara çorba içerek başlamalısınız.

2. SİNDİRİMİ KOLAY BESİNLERİ TERCİH EDİN

Ramazan boyunca sindirimi kolay besinlere ağırlık vermelisiniz. haftada en az 3 defa ton balığı tüketerek hem doyurucu hem de kolay sindirebilir bir beslenme alışkanlığı edinmiş olacaksınız.

3. İFTAR-SAHUR DENGESİ

İftarda yediğiniz yemekleri sahurda tüketmemeye özen gösterin. Genellikle iftardan artan yemeklerin sahurda yenmesi gibi bir alışkanlık olsa da bu sağlıksız bir durumdur. Sahur öğünlerinizi az yağlı, bol proteinli ve sağlıklı karbonhidratlı besinlerden oluşturmalısınız.

4. YORUCU EGZERSİZLER YAPMAYIN

Oruçluyken egzersiz yapmak yanlıştır. İftardan sonra yarım saati aşmayacak hafif egzersizler idealdir. Egzersiz sıklığı da haftada 3 den fazla olmamalıdır. İftar sonrası yürüyüş egzersizi idealdir. Yürüyüş yaparak sindirimi rahatlatabilirsiniz.

5.BİTKİ ÇAYI TERCİHLERİ

Hem iftarda hem de sahurda papatya çayı tüketebilirsiniz. Papatya çayının rahatlatıcı ve kas gevşetici etkisi, uyku düzeninizi korumanızı sağlar. Papatya çayına bir dilim limon eklemek, çayın daha etkili olmasını sağlayacaktır.

6.TATLI TERCİHLERİ

İftar sofraları genellikle yağ ve karbonhidrat yönünden zengindir. Bu yüzden iftar sonrası tatlı tercihi olarak sütlü tatlıları seçebilirsiniz.

7. İŞLENMİŞ ETLERİ MUTFAĞINIZDAN UZAKLAŞTIRIN

Sucuk, sosis, salam ve jambon gibi besinleri nitrat ve sodyum içerdiği için suya olan ihtiyacınızı artıracaktır. Bu konuya dikkat ettiğinizde oruç tutmak daha da kolaylaşacaktır.

8.TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER

Ramazan ayı boyunca kana yavaş geçen ve kan şekerini fazla yükseltmeyen nişastasız sebzeler tüketebilirsiniz. Bu besinler düşük kalorili ve besleyici olduğu için sofranızda bulunmalıdır. Nişasta içeren mısır, havuç ve patates gibi besinleri de kızartma şeklinde tüketmekten kaçınmalısınız.

9. HURMA OLMAZSA OLMAZINIZ

Potasyum zengini hurma, kasların ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar.Sıvı-elektrolit dengesinin korunmasını da sağlayan hurma demir içermesi ile kansızlığa karşı çözüm oluyor.

10.GÜNLÜK SU TÜKETİMİ LİMİTİNİZ OLSUN

Günde en az 3 litre su tüketmeye özen gösterin. Günün büyük kısmı susuz kalan vücudunuz için bu limite dikkat etmelisiniz. İftar ve sahur arasında su içmeyi ihmal etmemek, sahuru su içerek bitirmek su tüketiminde dikkat etmeniz gereken noktalardır.

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