KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından - Haber
Bayram Şahin, Güncel

KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başındanKONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi.

14.03.2020 10:42 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:45
KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Hastanede çalışan eşini öldüren koca: O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

KONYA'da boşanma aşamasında olduğu Münevver Şahin'i (30) çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren güvenlik görevlisi Bayram Şahin'in (37), polisteki sorgusunda susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in hastanedeki ilk beyanında ise, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında Selçuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. İlçedeki huzurevinde silahsız güvenlik görevlisi olarak çalışan Bayram Şahin, kendisine boşanma davası açan ve 20 gün önce, bir aylık koruma kararı aldıran eşi Münevver Şahin'in muhasebe bölümünde çalıştığı özel hastaneye geldi. Bayram Şahin, eşinin ikinci kattaki odasına girdi. Burada Şahin, yanındaki babasına ait ruhsatlı tabancayı çekip 2 çocuğunun annesinin başına ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Münevver Şahin, hemen acil servise alındı, ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Silah sesi üzerine koşarak hastaneye gelen trafik polisleri, kaçmaya çalışan Bayram Şahin'i yakalayarak gözaltına aldı.

'EŞİM BANA EZİYET ETTİ'

Şahin, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Polis ekipleri, 17 Şubat gecesi eşinden şiddet gördüğünü ileri süren Münevver Şahin'in olaydan sonra ailesinin yanına gittiğini, Bayram Şahin'in de aynı gece eşinin peşinden gidip kayınbiraderleri ile kavga ettiğini tespit etti. Eşinin erkek kardeşlerinin şikayetçi olduğu Bayram Şahin hakkında 'silahlı tehdit' suçundan işlem yapıldığı belirlendi. Münevver Şahin ise polise verdiği ifadesinde, "Eşim beni darbetti. Ben de ailemin yanına geldim. Bana eziyet ediyordu" dediği öğrenildi. Bu olayın ardından Münevver Şahin'in koruma kararı aldırdığı belirlendi.

'ANLAŞMALI BOŞANMA DİLEKÇESİNİ İMZALAMAMIŞ'

İddiaya göre, Münevver Şahin, aralarında şiddet geçimsizlik olduğu gerekçesiyle eşinden ayrılmak istedi. Bunun üzerine çift arasında anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlandı. Geçen Perşembe günü Münevver Şahin, eşini arayarak dilekçeyi imzalamaya gelmesini istedi. Ancak Bayram Şahin'in boşanma konusundan vazgeçerek dilekçeyi imzalamaya gitmediği öğrenildi.

'SUSMA HAKKINI KULLANDI'

Bayram Şahin'in emniyette susma hakkını kullandığı belirtildi. Şahin'in yakalandıktan sonra ilk beyanında ise "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği öğrenildi. İşlemleri tamamlanan Bayram Şahin'in bugün adliyeye sevk edileceği ifade edildi.

KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Acun Ilıcalı Muhterem Nur
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: KONYA Hastanede çalışan eşini öldüren koca O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:05:59. #1.14#