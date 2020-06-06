KONYA Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli yerlerde kullanılabilecek
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KONYA Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli yerlerde kullanılabilecek

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli yerlerde kullanılabilecekKONYA'da insansı robot fabrikası tarafından geliştirilen 4 ayaklı robot 'ARAT' farklı özellikleriyle dikkat çekiyor.

06.06.2020 10:46 | Son Güncelleme: 06.06.2020 10:52

Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli yerlerde kullanılabilecek

KONYA'da insansı robot fabrikası tarafından geliştirilen 4 ayaklı robot 'ARAT' farklı özellikleriyle dikkat çekiyor. Daha önce çeşitli prototipleri yapılan ARAT, üzerindeki eklemler ve sensörler sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, "Eklemler ve sensörler sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte.İnsanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi" dedi.

Türkiye'nin tek robot fabrikası Akınrobotıcs, daha önce farklı prototiplerini yaptığı 4 ayaklı robotu geliştirdi. ARAT adı verilen robot, yeni özellikleriyle birçok hayvansal hareketi algılayıp, gerçekleştirebiliyor. Tüm arazı şartlarına uygun çalışabilen robot, insan için tehlikeli alanda kullanılabiliyor.

Akınrobotics Üretim Koordinatörü Süleyman Demir, fabrıkada insansı insansı robotlar ürettiklerini hatırlatarak, geliştirdikleri robot projeleri arasında 4 ayaklı robotunda olduğunu belirtti. Demir, şunları söyledi:

"Burada birçok çalışmamız var. Bunlardan bir tanesi ARAT robotumuz. ARAT robotumuz bizim üçüncü prototipimiz. Daha önce prototiplerini yaptık. Arat 28 kilogram ağırlığında, 12 ekleme sahip, 63 sensörü bulunan bir robotumuz. Bu robot bu eklemler ve sensörler sayesinde etrafını algılayıp, birçok hayvansal hareketi gerçekleştirebilmekte ve arazi şartlarında çok rahat hareket edebilmekte. Bu özellikleri ile birlikte robotlarımız insanların erişimde zorluk olan madenlerde, arazi şartlarında ve arama kurtarma çalışmalarında günümüzde pandemiden dolayı, insanların bulunmasının tehlikeli olan bölgelerde birçok görevi yerine getirmek için tasarlandı ve üretildi. Çalışmalarım devam etmekte. AR-GE süreçlerimiz devam ediyor."

'HAYVANSI HAREKETLERİ KOPYALAYABİLİYORUZ'

Ters kinematik hesaplamayı kullanılarak hayvansı hareketli olduğu gibi kopyalayabildiklerini belirten Demir, "Biz robotlarımızın elektronik kartlarını, motorlarını ve tüm yazılımlarını kendimiz yapıyoruz. Tamamıyla yerli ve milli diyebiliriz. Daha önceki robotlarımızda kullandığımız motorlardan bunda daha hızlı motorlar kullandık. Bunda farklı olarak ters kinematik hesaplamayı kullanarak hayvansı hareketleri olduğu gibi kopyalayabiliyoruz. Bu gerçek zamanlı olarak robotumuzun üzerinde çalışıyor. Ortamda ilerlerken bulunan bir engel, bir kaya, bu engeli algıladığımız zaman o sisteme göre, ortama göre hareketlerini kendi üzerinde bulunan yapay zekası sayesinde anında düzenliyor ve engeli aşıyor. Ortamdan ilerliyor ve sonuca ulaşmış oluyor. Robotumuzun üzerinde denge sensörü var. Denge sensörü sayesinde dışarıdan aldığı darbelere karşı tepki veriyor ve tekrar kendini düzeltiyor. Bu özelliği sayesinde de yapacağı göreve olası engellemeleri kendisi bertaraf ediyor. Üzerine eklenecek kamera, ses sistemi ile uzaktan görüntü, ses aktarabilir. İnsanların ulaşamadığı noktalar hakkında bilgi verebilir."dedi.

Süleyman Demir, prototipi halen geliştirme aşamasında olan ve yakın bir zamanda kaplaması yapılacak ARAT'ın, arazi şartlarında kullanabilecek şekilde yakın zamanda görüleceğini de sözlerine ekledi.

KONYA Geliştirdikleri 4 ayaklı robot, insanlar için tehlikeli yerlerde kullanılabilecek

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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