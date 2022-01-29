Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama - Haberler
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Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Konya'nın Ereğli ilçesinde özel harekat polisi destekli gerçekleşen narkotik operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde özel harekat polisi destekli gerçekleşen narkotik operasyonunda 14 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından 25 Ocak Salı günü sabah saatlerinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü desteğiyle sokak satıcılarına yönelik belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, yaklaşık 330 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 535 adet sentetik ecza ve 105 sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 16 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 14 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

Konya'daki uyuşturucu operasyonunda 14 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Uyuşturucu Operasyonu, Özel Harekat, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Haber

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