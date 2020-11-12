Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi
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Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi

12.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:12

Süt banyosu skandalının yaşandığı Konya'da tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Konya'da bir süt fabrikasında süt kazanının içine giren ve o anları videoya alan iki çalışan sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Büyük tepki toplayan ve vatandaşın güvenini zedeleyen skandal süt banyosu görüntülerinin failleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FİRMAYA PARA CEZASI KESİLDİ

Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.

DEZENFEKTAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE OLDULAR

6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Konya'daki bir süt fabrikasında süt toplama merkezinde kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişinin banyo yapması tepki çekmişti. Görüntülerin ortaya çıkmasıyla son dakika haberi hakkında Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve şirkete ceza uygulandı.

İŞTEN ÇIKARILDILAR

Konya'da süt üretimi yapan bir süt fabrikasında kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir kişi süt kazanının içine girerek banyo yaptı. Süt kazanında banyo yaptığı anlar ise bir başka çalışan tarafından sosyal medya hesabından yayınlandı. Skandal görüntülerin içerisinde süt banyosu yapan kişinin videosunun arkasında Kemal Sunal'ın 'Sakar Şakir' isimli filminden alınan bir bölüm de yer almıştı.

Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi
Haber Yorumları (21)
CAN: Adalet Bakani derhal istifasi istenmelidir! YETER ARTIK
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AYTEN: Konya dan süt ve süt ürünleri alınmayacak, çok şükür ifşa etmişler kendilerini .
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MUSTAFA: Buda adalet mi böyle insanlar bi daha toplum içine dönmemesi gerek
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