Konya'daki süt banyosu skandalına imza atan çalışanlar tahliye edildi

Süt banyosu skandalının yaşandığı Konya'da tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Konya'da bir süt fabrikasında süt kazanının içine giren ve o anları videoya alan iki çalışan sosyal medyada infial yaratmıştı. Tepkiler üzerine soruşturma başlatan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri videonun çekildiği firmada denetimlerde bulunarak firmanın faaliyeti son vermiş şahıslar gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine konmuştu.

Büyük tepki toplayan ve vatandaşın güvenini zedeleyen skandal süt banyosu görüntülerinin failleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FİRMAYA PARA CEZASI KESİLDİ

Firmaya 13 bin 934 lirada idari para cezası uygulandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında banyo yapan Emre Sayar ve bu anları kayıt altına alıp, sosyal medyada paylaşan Uğur Turgut gözaltına alınarak çıkarıldıkları mahkemece 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti' suçundan tutuklandı.

DEZENFEKTAN OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE OLDULAR

6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonda dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.