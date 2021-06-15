Konya'daki süt banyosu duruşması sürüyor
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Konya'daki süt banyosu duruşması sürüyor

Konya'daki süt banyosu duruşması sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişilerin yargılanmasına devam ediliyor.

Konya'da bir süt toplama merkezinde, süt kazanında banyo yapan ve görüntüyü kaydederek sosyal medyada paylaşan kişilerin yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma bir sonraki tarihe ertelenirken, olaya şahitlik eden M.C.'nin zorla getirilmesine karar verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar Uğur T. ile taraf avukatları katıldı. Emre S. ise duruşmaya katılmadı. Uğur T.'nin avukatı Ahmet Kaya, olayın medya baskısı yüzünden ağır cezaya taşındığını belirterek, "Teknenin içindeki maddenin dezenfektan değil süt gibi lanse edildi. Emre S. kendi ifadesinde de bu durumu belirtti. Teknenin içinde süt değil, dezenfektan bulunuyor" ifadelerini kullandı. Uğur T. ise söz hakkını kullanmadı. Duruşmanın, bir sonraki tarihe ertelenerek olaya şahitlik eden M.C.'nin zorla getirilmesine karar verildi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz olarak yargılanan sanıklar Emre S. ve Uğur T.'nin tutuksuz olarak yargılanmasına devam edilmesine karar vererek duruşmayı bir sonraki tarihe erteledi.

Olay

26 Ekim 2020'de süt toplama merkezinde süt banyosu görüntülerinin yayınlanmasının ardından 5 Kasım 2020 tarihinde soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından iş yeri mühürlenerek faaliyetten men edilirken, iş akdi sonlandırılan işçiler Emre S. ve görüntüyü kaydeden Uğur T. gözaltına alınmış, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarılan Emre S. ve Uğur T. 6 Kasım'da tutuklanmıştı. Emre S. ve Uğur T., avukatlarının itirazı üzerine 11 Kasım'da ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Şüpheliler hakkında ise 'zehirli madde katma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası' istemiyle dava açılmıştı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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