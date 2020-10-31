Konya'daki kazada ölen muhtarın cenazesi toprağa verildi
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Konya'daki kazada ölen muhtarın cenazesi toprağa verildi

31.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 31.10.2020 20:00
Konya'daki kazada ölen muhtarın cenazesi toprağa verildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz'ün cenazesi toprağa verildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden Kadınhanı ilçesi Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz'ün cenazesi toprağa verildi.

Demiröz'ün cenazesi, Konya'daki hastane morgundan alınarak Kadınhanı ilçesine bağlı Atlantı Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Evinin önünde alınan helalliğin ardından Demiröz'ün cenazesi, Atlantı Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Muhtar Demiröz ile aynı araçta bulunan ve yaşamını yitiren araç sürücüsü Fahrettin Çiltepe'nin cenazesinin de aynı mahallede toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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