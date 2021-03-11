Konya'da zehirlendikleri iddia edilen 26 küçükbaş hayvan telef oldu

Konya'da otlatıldıkları arazide zehirlendikleri öne sürülen 26 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde arazide otlayan küçükbaş hayvanlar, bir süre sonra rahatsızlandı.

Sürüdeki hayvanlardan 26'sının telef olduğunu fark eden çobanın haber vermesi üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, bölgede inceleme yaptı, numune aldı.

Hayvanların sahibi Mehmet Bal, gazetecilere yaptığı açıklamada, telef olan koyunları için çok üzgün olduğunu söyledi.

Koyunları otlattıkları alana, çevredeki fabrikalardan mal almak için gelen kamyonların zirai gübre atıklarını döktüğünü iddia eden Bal, "Hayvanlar önce titriyorlar, sonra yere düşüp şişmeye başlıyorlar. En sonunda da patlıyorlar. Şikayetçi olduk. Devletimizden yardım bekliyoruz. Çevredeki fabrikaları uyarmalarını istiyoruz. İnsanın cebinden iğnesi düşse üzülür. Biz de çok üzüldük ama elden ne gelir." diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm