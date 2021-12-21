Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı - Haberler
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Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı

Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı
AA / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'nın Ahırlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

KONYA (AA) - Konya'nın Ahırlı ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Sülek Yaylası'nda bulunan üç kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve belediye ekipleri, olumsuz hava şartları nedeniyle yaylaya ulaşamadı.

Bunun üzerine devreye giren AFAD Konya İl Müdürlüğü bünyesindeki 3 arama kurtarma ekibi, bir kurtarma aracı ve bir paletli amfibik araçla bölgeye gitti.

Ekipler, yaylada mahsur kalan Mehmet Ali Şen (21), Oğuzhan Boz (20) ve Sinan Kara'ya (21) ulaştı.

Sağlık durumları iyi olan gençler, bölgeye yakın bir tesiste bekleyen ailelerine teslim edildi.

Konya'da kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan 3 genç, AFAD ekiplerince kurtarıldı

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AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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