Konya'da Yaşlı Kadının Emekli Maaşı Hırsızlar Tarafından Çalındı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 92 yaşındaki kadının emekli maaşı, yardım vaadiyle evine giren 3 şüpheli tarafından çalındı.



Alınan bilgiye göre, Hayriye Yavaş'ın, Sorkun Mahallesi Mescit Sokak'taki evinin zilini çalan 3 zanlı, "Size gıda ve nakdi yardım yapacağız." diyerek kapıyı açtırdı.



Kendilerini eve kabul eden yaşlı kadına 200 lira veren şüpheliler, "Bu paranın 100 lirasını yardım olarak size veriyoruz. Siz para üstünü bize verir misiniz?" diyerek, paralarını sakladığı yeri öğrenmeye çalıştı.



Banyoya giderek kıyafetlerinin arasına gizlediği emekli maaşının içinden 100 lira alan Yavaş, parayı zanlılara verdi.



Paranın yerini tespit eden şüpheliler, yaşlı kadının 2 bin 200 lirasını çalarak kaçtı.



Yavaş'ın şikayeti üzerine zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.