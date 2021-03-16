Baskın yapılan eğlence mekanında 23 kişiye toplamda 145 bin lira ceza kesildi
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Baskın yapılan eğlence mekanında 23 kişiye toplamda 145 bin lira ceza kesildi

16.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:50

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Konya'da korona kısıtlaması kapsamında kapalı olması gereken bir eğlence mekanına baskın düzenlendi. Aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişiye toplamda 144 bin 900 lira ceza kesildi. Söz konusu eğlence mekanının daha önce de mühürlendiği ortaya çıktı.

Hedefin 'mavi' kategori olduğu, 'çok yüksek riskli' Konya'da polis ekipleri, dün saat 23.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Efsane Sokak'ta eğlence mekanının yasağa rağmen açık olduğunu belirledi. İşletmeye düzenlenen operasyonda, aralarında kadınların da bulunduğu 23 kişi, canlı müzik ve alkol eşliğinde eğlenirken yakalandı.

DAHA ÖNCE DE MÜHÜRLENMİŞ

İş yerinin daha önce de mühürlendiği belirlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasına ve maske ile sosyal mesafeye uymayan 23 kişiye, 144 bin 900 lira ceza uygulandı. İş yeri sorumlusu Hüseyin T. hakkında 'mühür bozma' ve 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli işlem başlatıldı. İş yeri, zabıta ekipleri tarafından yeniden mühürlendi.

Baskın yapılan eğlence mekanında 23 kişiye toplamda 145 bin lira ceza kesildi
Baskın yapılan eğlence mekanında 23 kişiye toplamda 145 bin lira ceza kesildi
Baskın yapılan eğlence mekanında 23 kişiye toplamda 145 bin lira ceza kesildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (3)
KONYALI: Konya mızın adını kirletiyorlar o eğlence merkezlerindeki herkes İzmirli Konyalı değil.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
MERAMLI: KONYANIN ADININ KİRLENECEĞİ Mİ KALDI ?
1 Yayından Kaldır
KEMAL: Allah belanızı versin
Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
500
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