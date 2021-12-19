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Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

AA - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip sonucu bir araçta arama yapan ekipler, 10 parça halinde 5 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Karatay ilçesi Ali Ulvi Kurucu Caddesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 1675 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi | Uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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AA - Son Dakika Haberleri

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