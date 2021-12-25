Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi tutuklandı.

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KONYA (İHA) - Konya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 6 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler sokak satıcılarına yönelik detaylı çalışmalar neticesinde, uzun süredir fiziki takibi süren bir şahsı yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahsın merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi ve merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesinde yapılan ev aramalarında ise toplam 1 kilogram eroin maddesi, 10 parça halinde 995 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Operasyon kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek" suçlarından gözaltına alınan 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Konya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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