Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Haberler
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Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Konya'da torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Konya'da torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan uyuşturucu operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından harekete geçen ekipler, Karatay ve Meram ilçesinde yaptıkları baskınla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda ise 585 adet uyuşturucu hap, 23 gram uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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