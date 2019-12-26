Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

26.12.2019 18:02 | Son Güncelleme: 26.12.2019 18:02

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan İsmail Turan (22), Esra Gül (24) ve Yavuzhan Tosun (19), mahkemece tutuklandı.

Seydişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda İsmail Turan, Esra Gül ve Yavuzhan Tosun yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobile yapılan aramada ise 79 uyuşturucu hap ile satışa hazır paketler halinde 81 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA