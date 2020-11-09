Konya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı
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Konya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

09.11.2020 21:59 | Son Güncelleme: 09.11.2020 22:02
Konya'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı

Konya'da, 6 bin 223 uyuşturucu hap ve 550 gram esrarın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

Konya'da, 6 bin 223 uyuşturucu hap ve 550 gram esrarın ele geçirildiği otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte şüphelendikleri bir otomobili durdurup arama yaptı.

Ekipler, aracın gizli bölmelerinde 6 bin 223 uyuşturucu hap ile 550 gram esrar, pompalı tüfek, tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin 400 lira para ele geçirdi.

Aracın sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Coşkun

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