Konya'da Türk Yıldızları uçağının düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Konya'da, Hava Kuvvetleri'ne ait NF-5 uçağı, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan havalandıktan sonra üs yakınında düştü. Kazada pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit olurken uçağın düşme anına ait görüntüler yayınladı. Öte yandan görgü tanıkları, uçağın pilotunun yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

Konya'da Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağının eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü. Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Gençcelep şehit oldu.

ŞEHİT PİLOT TÜRK YILDIZLARI'NDA 100 SAAT UÇUŞ YAPMIŞ

Şehit pilot Burak Gençcelep'in İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi. Trabzonlu evli, 3 ve 8 yaşlarında 2 çocuk babası şehit pilot Gençcelep'in, Türk Yıldızları'nda 100 saat uçuş yaptığı öğrenildi.

Burak Gençcelep

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLADI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağımızın pilotu şehit olmuştur. Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

UÇAĞIN DÜŞME ANI AİT GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan bakanlık tarafından inceleme başlatılan kaza anına ait görüntüler de ortaya çıktı. İhlas Haber Ajansı'nın yayınladığı görüntülerde uçağın alev topuna döndüğü görülüyor.

YERLEŞİM YERİNDEN UZAKLAŞMAYA ÇALIŞTI

Görgü tanıkları ise uçağın pilotunun düşerken yerleşim yerinden uzaklaşmaya çalıştığına dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı