Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (3) - Haberler
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Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (3)

Demirören Haber Ajansı, Hasan Dönmez - Güncel
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Konya'da tur otobüsü devrildi: 5 ölü, 26 yaralı (3)

ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDIKonya'da, 3'ü kadın, 5 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazada, tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı.

AKSARAY (DHA) - ŞOFÖRLER GÖZALTINA ALINDI

Konya'da, 3'ü kadın, 5 kişinin öldüğü, 26 kişinin yaralandığı kazada, tur otobüsünün şoförü Metin Çetintaş ile kimliği açıklanmayan yedek şoför gözaltına alındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Konya - Aksaray yolu 50'nci kilometresinde sabah saat 06.38 sularında 2 şoför, 45 yolcunun bulunduğu tur otobüsünün tek taraflı trafik kazası neticesinde 5 vatandaşımızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Olayla ilgili olarak derhal soruşturma başlatılmış olup, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcı Vekilimiz koordinesinde olay yeri işlemleri, adli işlemler ve otopsi işlemleri için 3 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Kazaya karışan otobüsün 2 şoförü yürütülen soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır" denildi.


Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Güncel

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet, Aksaray, Konya, Güncel, Haberler

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