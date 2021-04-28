Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü
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Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki grup arasında trafikte başlayan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Konya'da iki grup arasında trafikte başlayan tartışma, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, 12.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki bir otomobil, aynı yönde ilerleyen karpuz yüklü kamyonete arkadan çarptı. Trafik kazası yüzünden sürücüler arasında başlayan sözlü tartışma araçlarda bulunanların da müdahil olmasıyla büyüdü. Bir anda büyüyen tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güçlükle ayırdığı kavga bir süre sonra tekrar sözlü olarak devam etti. Yaşanan tartışma tarafların birbirinden şikayetçi olmaması nedeniyle sona erdi. Tarafların yaşadığı kavga çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde, tarafların birbirine sözlü ve sopalı olarak saldırması ve polislerin durumu kontrol altına almaya çalışması yer alıyor. - KONYA

Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü
Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü
Konya'da trafik tartışması bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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