Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı pikap, Seydişehir-Taraşçı kara yolu Gökçehüyük Mahallesi mevkisinde Erhan Dağlı yönetimindeki 42 AFT 878 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Dağlı ve Vahide Candan hayatını kaybetti, Kadir Ceylan, Hüseyin Güzel ve Ayşe Dağlı ise yaralandı.

Yaralılar ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri

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